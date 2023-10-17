З могили пілота "Джуса" вдруге вкрали шеврони: на це відреагувала поліція

Кохана загиблого Андрія Пільщикова ("Джуса") повідомила, що з його могили знову вкрали "шеврони". На це вже відреагували правоохоронці.

У поліції заявили, що розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над могилою військовослужбовця. У коментарі джерела 24 Каналу підтвердили, що мовиться про могилу Андрія Пільщикова "Джуса".

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Під час моніторингу поліцейські виявили публікацію з інформацією про те, що на одному зі столичних кладовищ з могили Українського Захисника викрадено речі,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Про зникнення шевронів повідомила Меланія Подоляк – кохана "Джуса". Вона наголосила, що вже переглянула кадри з камери спостереження. Подоляк зауважила, що крадунів зроблять відомими на весь інтернет. Тепер тим, хто скоїв цей ганебний вчинок, не уникнути покарання.

З могили "Джуса" вже крали шеврони

У вересні 2023 року Подоляк вже повідомляла, що з могили "Джуса" вже крали шеврони. Тоді дівчина обіцяла залишити особу крадія анонімною та пропонувала передати за шеврони щось набагато унікальніше та цінніше.

Згодом на могилі "Джуса" з'явилася спеціальна вітрина з шевронами.