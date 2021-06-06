Могли працювати російські спецслужби, – Кравчук про посадку літака з Протасевичем

Леонід Кравчук заявив, що можливо на посадку літака з Романом Протасевичем впливали російські спецслужби. Адже Олександр Лукашенко не має впливу на території Греції.

Леонід Кравчук розповів, що російський слід у посадці літака з Романом Протасевичем "можливо є, а можливо й немає".

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Я так кажу, тому що Лукашенко не має жодного впливу в Греції чи відповідно у місці старту літака. Тому там могли працювати тільки російські служби,

– заявив Леонід Кравчук.

Він також пригадав слова Протесевича, який стверджував, що за ним стежили у Афінах.

"Тоді відразу думав, що білоруських спецслуб там бути не могло. Там могли бути тільки російські спецслужби. Я думаю, що там був російський вплив", – заявив Леонід Кравчук.

Ба більше, Кравчук зазначив, що йому важко сказати, чи впливали російські спецслужби й на території Білорусі.

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Він сказав, що думає нібито з ним також попрацювали спецслужби.

"За кілька днів людина добровільно так змінити погляди не може. Знаючи репресивну машину Білорусі, форми роботи та неприборканість Лукашенка, думаю, що вплив був та дуже серйозний. Це мої припущення. Вважаю, що вони з часом підтвердяться", – заявив Кравчук.

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