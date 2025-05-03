Могли долетіти за полярне коло: Мурманськ нібито атакували безпілотники

Росіяни інформують, нібито збивали невідомі дрони над Мурманською областю. Від України до Мурманська дуже далеко – майже дві тисячі кілометрів.

24 Канал зібрав деталі.

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Що відомо про можливу атаку на Мурманськ 3 травня

Російське міноборони повідомило, буцімто їхня протиповітряна оборона увечері 3 травня знищила два безпілотники – над Бєлгородською та Мурманською областями.

"Ще три дрони в суботу ввечері також було ліквідовано над Мурманською областю", – цитують міноборони агресора російські ЗМІ.

Місцеві пабліки або замовчують вибухи в місті чи області (вони скаржаться на погоду та готуються до параду 9 травня), або цитують оборонне відомство.

Як далеко Мурманськ від України і що там виробляють

Мурманськ на березі Баренцевого моря – одне з найбільш північних міст Росії. Це один із центрів Баренцевого Євро-Арктичного регіону й одне з найбільших міст Арктики, найпівнічніший з адміністративних центрів суб'єктів Російської Федерації.

Також Мурманськ – один із найбільших портів Росії і єдиний у Росії порт за полярним кругом, який не замерзає. До мурманського порту приписані всі атомні криголами Росії ("Атомфлот"). Порт Мурманськ є штаб-квартирою Північного морського шляху та управління морським транспортом Російської Арктики.

Мурманськ є перевалочним пунктом при експорті кам'яного вугілля.

У місті розвинений морський транспорт ("Мурманський морський торговий порт"), судноремонтна галузь, морські, залізничні та автомобільні перевезення, металообробка, харчова промисловість, морська геологія, геологорозвідувальні роботи на шельфі арктичних морів. Великим підприємством є "Арктикморнефть".

Цікаво, що значну частину вантажів перевозять залізницею.

Показуємо Мурманськ на карті Росії

Відстань від України до Мурманська – 1 926,79 кілометра по прямій.

Це не перша атака на Мурманськ

Торік у грудні там прогриміли вибухи біля бази Північного флоту Росії. У Центрі протидії дезінформації пояснили: ця база забезпечує агресору можливість контролювати арктичні морські шляхи та доступ до Північного Льодовитого океану. Вона підтримує як надводні кораблі, так і атомні підводні човни, там тестують "Циркони". А кораблі Північного флоту є носіями ракет "Калібр".

У вересні 2024 року влада терміново закрила аеропорт – нібито через загрозу дронів. У Мурманській області також розташований воєнний аеродром "Оленья", де базуються літаки стратегічної авіації.