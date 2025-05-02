Могли розкрадати "Мотор Січ": сина Богуслаєва затримали в Монако

Імовірно, мова про Олександра Богуслаєва, якого затримали за кордоном. Він є сином Вячеслава Богуслаєва, колишнього президента ПАТ "Мотор Січ". Обох підозрюють у розкраданні активів підприємства.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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У чому підозрюють Олександра Богуслаєва

Відповідно до допису СБУ, сина експрезидента підприємства "Мотор Січ" затримали в Монако.

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили масштабну схему розкрадання активів АТ "Мотор Січ". Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 мільйонів доларів США. За результатами роботи спільної слідчої групи СБУ та ОГП, правоохоронних органів Князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримано сина експрезидента "Мотор Січі", який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта,

– сказано в дописі.

Затриманий до початку повномасштабної війни допоміг батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам.

Вячеслав Богуслаєв організував інвентаризацію активів компанії і штучно занизив вартість її акцій. Згодом придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і передав більшу їх частину на користь 6 офшорних структур, якими володіє його син.

А щоб легалізувати вкрадені активи, їх продали закордонним компаніям. За отримані прибутки придбали елітну нерухомість на території ЄС.

Тож під час міжнародного розслідування правоохоронці провели одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.

Сину експрезидента "Мотор Січі" повідомили про підозру в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненій організованою групою в особливо великому розмірі. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сам Вячеслав Богуслаєв отримав нову підозру. Його злочини додатково кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України – привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою; організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою в особливо великому розмірі.

Чому Богуслаєва підозрюють у співпраці з Росією

Вячеслава Богуслаєва затримали у жовтні 2022 року. На той момент він уже не очолював "Мотор Січ". Його підозрювали в постачанні росіянам авіадвигунів для бойових вертольотів. У 2023-му просив включити його у списки на обмін з Росією.

Богуслаєв перебуває під вартою. У 2024 році мовилося, що його активи стягнуть у дохід держави.

Чоловік пережив клінічну смерть у листопаді 2024-го.