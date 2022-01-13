Мохамед стало найпопулярнішим чоловічим ім'ям у столиці ЄС, на третьому місці – Мохаммед
13 січня 2022 , 13:30Читать новость на русском
Джерело:ReMix
У Брюсселі у 2021 році найпопулярнішим чоловічим ім'ям стало Мохамед. Так звуть 13 595 місцевих жителів.
На другому місці – ім'я Жан (6 089 людей). На третій позиції – ім'я Мохаммед (понад 4800 людей).
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Статистика у Бельгії
Водночас загальна статистика у Бельгії суттєво відрізняється.
Найпопулярнішим іменем у країні стало Жан (65 886 чоловіків). У трійку найпопулярніших імен також увійшли Марк (63 436 людей) та Патрик (50 917 людей).
Тим часом ім'я Мохаммед зайняло дев'яту позицію.
Як найчастіше називали дітей у Києві
- В українській столиці у 2021 році малюкам найчастіше давали такі імена: Софія, Марія, Злата, Максим, Іван та Матвій. Відповідні дані оприлюднили у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України (м.Київ).
- У переліку найпопулярніших жіночих імен: Софія, Марія, Злата, Соломія, Анастасія, Анна, Христина, Маргарита, Єва, Мілана, Поліна. Чоловічих – Максим, Іван, Матвій, Артем, Лев, Андрій, Дмитро, Михайло, Олександр, Марк, Тимофій.
- Полюблять українці також незвичні імена. Зокрема, дівчаток називали: Імі, Міа, Ева, Ясна, Мрія, Алія, Ніна, Рада, Етері, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаїна, Орися, Афіна. Хлопчиків – Влас, Адам, Клім, Ілон, Пилип, Мар'ян, Ярема, Архіп, Савва, Оскар, Філіп, Устим, Остап, Тихон.