Київ та передмістя ввечері накрив мокрий сніг: яскраві кадри зимової казки

У Києві та області ввечері 22 січня пішов мокрий сніг. У мережі публікують фото та відео зі справжньою зимовою казкою.

Цього дня синоптики прогнозували опади у вигляді мокрого снігу в столиці та області. Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Цікаво Опади накриють майже всю Україну: як довго будуть і чи утвориться сніговий покрив

Яким був мокрий сніг у столиці та області 22 січня

Під вечір 22 січня у Києві та області пішов мокрий сніг. На кадрах можна побачити, як красиво опади переливаються з вечірнім світлом ліхтарів та кружляють у повітрі.



Мокрий сніг у Києві 22 січня / Фото 24 Каналу

У КМДА наголосили, що спецтехніка "Київавтодору" вже взялася за оброблення дорожнього покриття через мокрий сніг. Усього залучено 123 одиниці спецтехніки.



Налипання мокрого снігу у Києві / Фото 24 Каналу

За даними Київської міської держадміністрації, дорожники насамперед обробляють міські дороги, мости, шляхопроводи, спуски та підйоми.

Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби,

– закликали у КМДА.

Мокрий сніг ввечері у Києві / Фото 24 Каналу

Опади також зафіксували й поблизу Києва в області. Зокрема, кадрами поділилися й жителі Софіївської Борщагівки.

Мокрий сніг на Софіївській Борщагівці під Києвом: дивіться відео

За прогнозами синоптиків відомо, що 22 січня, а також вночі та вранці 23 січня в Києві прогнозують мокрий сніг з дощем, вранці ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Сніг під Києвом ввечері 22 січня: дивіться відео

Варто зазначити, що до цього у столиці були опади у вигляді дощу. Однак під вечір температура опустилася до 0 градусів, через що і пішов мокрий сніг.

Мокрий сніг поблизу столиці: дивіться відео

До слова, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу, що цього тижня в Україні буде спокійна погода, а істотні опади не очікуються. Водночас у четвер, 23 січня, на більшій частині території нашої держави подекуди можливий невеликий дощ і мокрий сніг.