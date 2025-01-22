Київ та передмістя ввечері накрив мокрий сніг: яскраві кадри зимової казки
- Увечері 22 січня в Києві та області випав мокрий сніг, який створив красиві зимові пейзажі.
- Київська міська держадміністрація залучила 123 одиниці спецтехніки для оброблення доріг та закликала водіїв і пішоходів бути обережними через ожеледицю.
- Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем та ожеледь в Києві вночі та вранці 23 січня.
У Києві та області ввечері 22 січня пішов мокрий сніг. У мережі публікують фото та відео зі справжньою зимовою казкою.
Цього дня синоптики прогнозували опади у вигляді мокрого снігу в столиці та області. Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.
Цікаво Опади накриють майже всю Україну: як довго будуть і чи утвориться сніговий покрив
Яким був мокрий сніг у столиці та області 22 січня
Під вечір 22 січня у Києві та області пішов мокрий сніг. На кадрах можна побачити, як красиво опади переливаються з вечірнім світлом ліхтарів та кружляють у повітрі.
Мокрий сніг у Києві 22 січня / Фото 24 Каналу
У КМДА наголосили, що спецтехніка "Київавтодору" вже взялася за оброблення дорожнього покриття через мокрий сніг. Усього залучено 123 одиниці спецтехніки.
Налипання мокрого снігу у Києві / Фото 24 Каналу
За даними Київської міської держадміністрації, дорожники насамперед обробляють міські дороги, мости, шляхопроводи, спуски та підйоми.
Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби,
– закликали у КМДА.
Мокрий сніг ввечері у Києві / Фото 24 Каналу
Опади також зафіксували й поблизу Києва в області. Зокрема, кадрами поділилися й жителі Софіївської Борщагівки.
Мокрий сніг на Софіївській Борщагівці під Києвом: дивіться відео
За прогнозами синоптиків відомо, що 22 січня, а також вночі та вранці 23 січня в Києві прогнозують мокрий сніг з дощем, вранці ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Сніг під Києвом ввечері 22 січня: дивіться відео
Варто зазначити, що до цього у столиці були опади у вигляді дощу. Однак під вечір температура опустилася до 0 градусів, через що і пішов мокрий сніг.
Мокрий сніг поблизу столиці: дивіться відео
До слова, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу, що цього тижня в Україні буде спокійна погода, а істотні опади не очікуються. Водночас у четвер, 23 січня, на більшій частині території нашої держави подекуди можливий невеликий дощ і мокрий сніг.