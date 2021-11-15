Мокрий сніг та мороз до -11: в Україну суне похолодання

Цього тижня Україну накриє серйозне похолодання – прийдуть морози. Подекуди сніжитиме, а температура повітря опуститься навіть до -11.

Ночі будуть холодні – -2...-8 градусів. Жителям східних областей варто чекати вночі -8...-11. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

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Вдень теж буде холодно

Синоптикиня додала, що вдень теж буде "не літній мед". Максимальна температура сягатиме тільки 0...+5 градусів. Трохи теплішу ситуацію прогнозують в західних областях: вночі – близько нуля, а вдень – +4...+10, на Закарпатті буде +7...+11 градусів.

Опади не за горами

За словами Діденко, наразі антициклон втримує суху погоду. Тож 16 листопада дощів чекати не слід. Однак вже 18, 19 та 20 листопада в Україні буде несприятлива погода з опадами. Крім того, попереджають про мокрий сніг та поривчастий вітер. Відповідно стрибатиме атмосферний тиск.

Так, в Укргідрометцентрі також прогнозують, що 19 листопада дощитиме у кожному регіоні. Сніжок можливий на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.



Погода 19 листопада / Карта Укргідрометцентру

На вихідні потеплішає

Водночас Діденко пообіцяла, що найближчими вихідними, 20 – 21 листопада прийде невелике потепління.

Але це лише між нами. Голови, судини, рівновагу психологічну й фізичну побережіть особливо дбайливо,

– зазначила синоптикиня.

Текст поста Наталки Діденко:

В Україну заходить похолодання!

Температура повітря у нічні години опускатиметься до 2-8 градусів морозу, на Сході впродовж тижня місцями до -8-11 градусів.

Та й вдень буде не літній мед, максимально лише 0+5 градусів. Трохи вищою очікується температура повітря в західних областях (карта), вночі близько нуля, вдень +4+10, на Закарпатті +7+11 градусів.

Антициклон поки що втримує суху погоду – 16-го листопада опади малоймовірні.

У Києві у вівторок очікується холодна суха погода. Найближчої ночі похолодає до -5 градусів, завтра вдень буде не вище +2, +3 градусів.

Опади підсунуться до нашої території у четвер, 18-го листопада, а впродовж 19 листопада. на День працівників української гідрометслужби, і також протягом 20-го листопада в Україні очікується нестійка несприятлива погода із дощем, мокрим снігом та поривчастим вітром.

Відповідно, сильно стрибатиме атмосферний тиск.

Тому, враховуючи прийдешнє похолодання, потім кандібобери з атмосферним тиском, потім дощ зі снігом, колючий вітер, і нарешті на найближчі вихідні, 20 – 21 листопада, невелике знову потепління (але це лише між нами) – голови, судини, рівновагу психологічну й фізичну побережіть особливо дбайливо.