Екссекретаря РНБО Данілова погодили ще у березні: Київ досі не призначив посла в Молдові

Україна досі не призначила посла в Молдові. Володимир Зеленський говорив, що на цю посаду погодили екссекретаря РНБО Олексія Данілова.

Президент України говорив про погодження Данілова 29 березня 2024 року. Станом на 4 листопада 2024 року Україна ще немає посла, пише 24 Канал з посиланням на відповідь МЗС на запит "Бабеля".

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Що кажуть в МЗС про посла в Молдові

Станом на сьогодні (на 4 листопада, день відправлення запиту – 24 Канал) указу президента України про призначення надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Молдова не видано,

– написали в українському міністерстві.

Там не розповіли більше жодних деталей.

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Варто сказати, що Марка Шевченка, який був послом України в Молдові, звільнили 29 березня 2024 року. Він пропрацював в Кишиневі з лютого 2020 року.

До речі, на президентських виборах в Молдові перемогла Мая Санду, яка є проєвропейською кандидаткою. Проте у 2025 році в країні мають відбутись парламентські вибори, які вирішать, чи матиме партія Санду й далі більшість у парламенті.