Це не можна ігнорувати: як жителі Молдови ставляться до війни в Україні

Влада та населення Молдови перебуває під значним впливом Росії. Пропаганда країни-агресорки розповсюджується і там, адже частина мешканців Молдови вважає, що війна Росії на території України виправдана.

Про це 24 Каналу розповів депутат парламенту Молдови Оазу Нантой, зазначивши, що виникає дуже парадоксальна ситуація. Він пояснив, що гагаузи – етнос, який живе на території Молдови та України, по-різному ставиться до вторгнення країни-агресорки на українські землі.

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Ставлення Молдови до війни в Україні

Оазу Нантой навів приклад, що етнічні гагаузи, які живуть переважно в Одеській області, активно підтримують Україну та беруть участь у війні проти Росії.

У нас (у Молдові – 24 Канал) є гагаузька автономія, де люди відверто чекають на прихід путінського режиму. Навіть депутати народних зборів цього об'єднання виходять на мітинги та кричать про те, що зустрічатимуть російські війська,

– зауважив депутат.

Він наголосив, що цю ситуацію не можна змінити одним указом про заборону. Це довготривалий процес, який необхідно починати зі шкіл чи дитсадків, щоб виховувати справжніх громадян.

Майже одна третя суспільства на правому березі у Молдові виправдовує агресію Владіміра Путіна проти України. Це суттєвий відсоток, який не можна ігнорувати,

– підкреслив Оазу Нантой.

До слова, у Кишиневі в ніч на 27 вересня двоє вандалів обмалювали урядові будівлі жовтою та синьою фарбами, за це їм заплатили 5 тисяч євро. Підозрюваних затримали. Вони зізналися, що належать до групи, яку в Москві навчали дестабілізувати ситуацію в Молдові.