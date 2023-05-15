"Варварськи напала на Україну": Молдова оголосила важливе рішення щодо Росії

У Молдові оголосили про наміри щодо Росії. Рішення Кишиневу напряму стосуються Співдружності Незалежних Держав.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу натякнув на бажання Кишиневу віддалитися від Москви. Про це він сказав у понеділок, 15 травня, передає 24 Канал.

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Яке рішення прийняла Молдова

Молдова вийде з міжпарламентської асамблеї СНД. Спікер молдавського уряду заявив, що ініціює відповідну процедуру. Це має стати першим кроком. Він нагадав, що Молдова тепер є географічно відокремленою від СНД. Це сталося після виходу України зі спільноти.

Гросу хоче, щоб законопроєкт вже був готовий до наступного засідання Постійного бюро парламенту. Він планує обговорити цю ініціативу з прем'єром Доріном Речаном. Спікер встиг поспілкуватися з цього приводу з президенткою Маєю Санду, а також з представниками парламентської фракції партії влади "Дія і солідарність" (PAS).

Чому Кишинів оголосив про таке рішення

За словами Гросу, причиною стала російсько-українська війна. Спікер назвав вторгнення Росії, що заснувала СНД, варварським. Він підкреслив, що після такого ця організація більше не може називатися спільнотою. Гросу назвав Росію джерелом зла, війни та бідності. Зо його словами, Москва створила СНД, щоб тримати під контролем колишні радянські республіки.

Ми більше не можемо залишатися за одним столом переговорів із країною-агресором,

– додав Гросу.

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