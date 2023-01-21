Ще один провал Путіна: Молдова теж замислися над вступом до НАТО

На тлі повномасштабної війни в Україні Молдова роздумує, аби відійти від нейтрального статусу. Обговорюють можливість вступити до "більшого альянсу".

На цю тему триває серйозна дискусія. Про це заявила президентка Молдови Мая Санду.

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За словами Санду обговорюють можливість країни захистити себе. Президентка підняла питання, чи зможе Молдова це зробити сама, чи варто стати частиною більшого альянсу.

І якщо ми, як держава, дійдемо висновку, що нам потрібно змінити нейтралітет, це має відбутися через демократичний процес,

– додала політикиня.

Це не провокації проти Придністров'я

Санду зазначила, що зміцнення власної оборони, всупереч твердженням Росії, – це не провокації, зокрема, й проти невизнаного "Придністров’я".

Вона наголосила, що Молдова – мирна країна. Вона зауважила, що російській пропаганді вдалося переконати частину населення, що нейтралітет означає, нібито не потрібно інвестувати в оборонний сектор. Однак так не може бути.

Молдова – перед низкою ризиків

Молдова не входить до НАТО, але співпрацює з Альянсом й бере участь в миротворчих силах у частково визнаному Косово.

Держава залишається дуже "вразливою" до російської пропаганди. Проте Санду визнала, завдяки "мужності й стійкості українців" її країна не постала перед військовими загрозами.

Однак залишається низка ризиків.