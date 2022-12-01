Порушує суверенітет: Молдова закликала вивести російські війська з Придністров'я

У Молдові закликали вивести російські війська з окупованого Придністров'я. В молдовському уряді заявили, що присутність військ Росії в Придністров'ї порушує суверенітет Молдови.

Про це на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ сказав віцепрем'єр Молдови Ніку Попеску, пише 24 канал. Він наголосив, що присутність російських у Придністров'ї порушує нейтральний статус Молдови.

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У Молдові просять ліквідувати російський склад боєприпасів

Незаконна присутність російських збройних сил порушує суверенітет та нейтральний статус Молдови. Ми рішуче закликаємо до повного та беззаперечного виведення російських військових з території Республіки Молдова відповідно до зобов'язань, взятих Росією у 1999 році на саміті ОБСЄ у Стамбулі,

– зазначив Попеску.

Віцепрем'єр Молдови закликав звернути увагу на складу боєприпасів під Ковбасною. За його словами, цей склад несе загрозу всьому регіону і має бути ліквідований за допомогою належних міжнародно визнаних процедур.

Зеленський пропонує використати досвід України для деокупації Придністров'я

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити дипломатичні платформи для звільнення окупованих територій в усьому світі. Зокрема, він згадав про Придністров'я та Абхазію.

За словами Зеленського, формат Кримської платформи повинен бути стартом для інших гуманітарних і дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій – від Придністров'я і Абхазії до Північних територій.

Раніше Зеленський заявив, що Росії не місце в Парламентській асамблеї ОБСЄ. Президент закликав максимально ізолювати Росію та викинути її з Парламентської асамблеї ОБСЄ.

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