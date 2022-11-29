Незрозумілий феномен: у Молдові очікують дефіцит електроенергії приблизно 74%

У Молдові 29 листопада очікується дефіцит електроенергії в розмірі близько 74%. В уряді Маї Санду поскаржилися за "незрозумілий феномен".

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину заявив, що 28 листопада на європейському ринку ціна на електроенергію з незрозумілих причин зросла на 30 – 40%. Через це молдовська компанія Energocom не змогла закупити необхідний обсяг.

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На європейському ринку зросла ціна на електроенергію

Сьогодні стався незрозумілий феномен. На європейських ринках, зокрема в Румунії, істотно зросли ціни на електроенергію. Майже на 30 – 40%. Компанія Energocom намагалася купити електроенергію за нижчою ціною, але не змогла закупити електроенергію на весь день,

– сказав молдовський міністр.

За словами міністра, держпідприємство Moldelectrica запросило аварійну електроенергію у румунського оператора Transelectrica. Вартість такої електроенергії висока, тому Спину закликав громадян продовжувати економити електрику.

"Що більше ми заощадимо, то менше аварійної енергії отримаємо завтра з Румунії. Завтра ми дізнаємося ціну. Досі було 200 – 300 євро за МВт-год, залежно від того, коли уклали контракт", – сказав міністр.

Раніше Moldelectrica попередило, що 29 листопада, у Молдові очікується дефіцит електроенергії в розмірі близько 74%.

"Очікуваний дефіцит покриють за рахунок аварійного контракту на постачання електроенергії. Підтвердження про доступність вже отримано від компанії сусідньої держави", – запевнили в компанії.

У Молдові були масові відключення світла

Від російського ракетного терору 23 листопада вдруге постраждала Молдова. Після бомбардувань Росією української енергосистеми в Молдові були масштабні відключення електроенергії по всій країні. Ідентична ситуація була під час масованих атак Росії 15 листопада.

Енергосистеми України та Молдови поєднані, а тому російська атаки спровокувала серйозні проблеми у сусідній державі.

На відключення світла у Молдові відреагувала й президентка держави Мая Санду. Вона заявила, що Росія залишила Молдову в темряві.

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