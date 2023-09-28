У Молдові в озері знайшли уламки ракети

Біля села Фарладан Каушанського району Молдови знайшли фрагменти ракети. Їх виявили в озері Гарбовець.

Компоненти ракети помітили місцеві мешканці. Влада підтвердила, що уламки походять з повітряної ракети. Наразі фахівці визначають тип і походження ракети.

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У Молдові знайшли уламки ракети

У Генінспектораті надзвичайних ситуацій розповіли, що уламки ракети в озері знайшли 27 вересня. На місці ввели особливі заходи безпеки, адже підозрюють, що вибуховий компонент ракети, що розбилася, може знаходитися на дні озера.

Наразі територія закрита для відвідування, а поліція охороняє периметр. На місці події працюють співробітники Національної поліції, ДСНС, військові та прикордонна поліція. Фахівці шукають рішення для вилучення вибухівки на випадок, якщо вибуховий матеріал буде знайдено на дні озера.

На місце також прибув міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос.

Зазначається, що небезпеки для населення немає. Територія ізольована, а перші будинки розташовані на відстані 1 кілометра від небезпечної зони.

У Молдові виявили уламки ракети / фото МВС Молдови

У Молдові вже був подібний випадок

Нагадаємо, після масованої атаки росіян 16 лютого уламки ракети впали на території Молдови. Наступного дня пошуки залишків завершили. Знайдені уламки не становили небезпеки, заявили в міністерстві внутрішніх справ Молдови.

Так, залишки ракети знайшли 16 лютого біля КПП Ларга. Потім її зберігали на території сектору прикордонної поліції Ларга, а згодом відправили на експертизу.

Через це прикордонна поліція відкрила кримінальну справу, яку разом із зібраними матеріалами передадуть до прокуратури.