У Молдові поблизу лікарні знайшли уламки російських БпЛА: президентка країни зробила заяву
- На півдні Молдові 13 лютого знайшли фрагменти безпілотників, зокрема поблизу села Чумай та міст Чадир-Лунга й Тараклія.
- Поліція розпочала розслідування, за попередньою інформацією, це російські БпЛА.
Сьогодні, 13 лютого, на території Молдови знайшли фрагменти безпілотників, ймовірно, російських. Поліція країни розпочала розслідування.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на правоохоронців Молдови. На півдні країни спершу виявили 2 дрони, небезпеки для громадян уже немає.
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Де впали безпілотники
Один БпЛА вибухнув над сільськогосподарським полем поблизу села Чумай Тараклійського району, а інший – у полі приблизно в 1,5 кілометрі від міста Чадир-Лунга.
Експерти вибухотехнічного відділу поліції наразі перебувають на обох місцях і проводять розслідування, після чого дрони будуть детально досліджені. За попередніми даними, фрагменти, знайдені в Чадир-Лунзі, належать російському безпілотнику,
– йдеться в повідомленні.
Згодом у поліції заявили, що знайшли нові уламки – на околиці міста Тараклія, за 2 кілометри від районної лікарні.
Місце падіння російських БпЛА / Фото поліції Молдови
Інцидент підтвердила й президентка країни Майя Санду, заявивши, що російська війна вкотре перетнула кордон Молдови.
Росія не поважає кордонів, нападає на цивільних, поширює терор. Її війна проти України є злочинною. Залиште нас, мирні народи, у спокої,
– написала вона в Х.
До слова, вночі 13 лютого мешканці білоруського Гомеля чули звуки дронів і вибухи під час російської атаки "Шахедами" на Україну. Ймовірно, безпілотники агресора залетіли і на територію Білорусі, що трапляється не вперше.