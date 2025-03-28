У Молдові на акції закликали вбити Маю Санду: поліція затримала протестувальниць
- У Молдові 26 березня під час акції на підтримку Євгенії Гуцул в Комраті протестувальники закликали вбити президентку Маю Санду. Поліція затримала двох жінок, які були у стані алкогольного сп'яніння.
- Затримані жінки перепросили за свої слова, пояснивши це емоційним станом і соціальними труднощами, після чого їх оштрафували за дрібне хуліганство та відпустили.
У Молдові 26 березня відбулася акція на підтримку затриманої очільниці автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул. Під час мітингу деякі протестувальники поводилися вкрай агресивно, а деякі – закликали вбити чинну президентку Маю Санду.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NewsMaker.
Дивіться також "Полював" на секретні розробки: в Одесі спіймали російського шпигуна з невизнаного Придністров'я
У Молдові на мітингу закликали вбити Санду
У місті Комрат, що є центром Гагаузії, 26 березня відбулася акція на підтримку затриманої очільниці автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул. Її затримали 25 березня в аеропорту Кишинева, коли та хотіла вилетіти з країни, за звинуваченнями у незаконному фінансуванні кампанії на виборах башкана 2023 році.
Деякі протестувальники на акції поводилися вкрай агресивно. Ба більше, дві жінки літнього віку закликали вбити Маю Санду. Так, одна жінка заявила: "Щоб її вбили", а коли журналісти уточнили, про кого мовиться, то інша жінка додала: "Маю Санду".
Жінки закликали вбити Маю Санду: дивіться відео
Місцева поліція оперативно відреагувала на інцидент та затримала жінок. Як виявилося, обидві пенсіонерки були у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці оштрафували жінок за дрібне хуліганство та відпустили їх.
Перед тим пенсіонерки вибачилися за свої слова.
Прошу вибачення у всіх. Учора емоції взяли гору. Пенсія маленька, на життя не вистачає. Що робити? Учора трохи неправильно висловилася,
– заявила одна жінка.
Жінка перепросила за свої слова: дивіться відео
Інша заявила, що їй 68 років, тож "кого вона вб'є". Жінка також перепросила за свої слова та побажала усім міцного здоров'я.
Пенсіонерка перепросила за свої слова на акції: дивіться відео
Нагадаємо, на початку березня у Молдові на трасі R-30 сталася аварія: автобус з 27 пасажирами зіткнувся з трактором.