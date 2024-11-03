На виборах президента у Молдові Мая Санду вирвалася уперед: підрахунок голосів триває

У Молдові завершився другий тур президентських виборів. У ньому брали участь чинна очільниця країни Мая Санду та проросійський кандидат Александр Стояногло.

Як повідомляє Центральна виборча комісія Молдови, явка становить 54, 19 відсотка. Хоча виборчі дільниці у самій країні зачинилися, вони ще продовжують працювати у низці держав Європи та Північної Америки. Очікується, що саме голоси діаспори стануть визначальними у виборі переможця.

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Хто перемагає всередині Молдови

Після опрацювання понад 92 відсотків бюлетенів першість вириває Майя Санду. Вона наразі отримала понад 50 відсотків голосів. Александр Стояногло має понад 49 голосів підтримки.

Раніше Кишинів попереджав ЄС про можливі спроби Росії втрутитися у голосування емігрантів. Зазначалося, що Кремль може зірвати вибори через повідомлення про замінування на виборчих дільницях в країнах ЄС, де живе проєвропейська діаспора Молдови.

Голова Національного конгресу українців Молдови Дмитро Лекарцев, який стежив за перебігом другого туру, повідомив про нові форми втручання у вибори. Воно, за словами посадовця, відбувається через підкуплених виборців, яких організовано підвозять на дільниці. Відомо, що напередодні другого туру громадян Молдови централізовано привозили з Росії безкоштовними автобусами.

Нагадаємо, що у першому турі Санду набрала 42,45% голосів, а Стояногло – 25,99% голосів. Другий тур призначили, оскільки жоден кандидат не набрав 50% голосів.

Зазначимо, що після першого туру відбулися дебати між Санду та Стояногло. Проросійський кандидат запевнив, що допомагатиме Україні у війні. Президентка викрила опонента у лукавстві. Вона заявила, що у Києві добре знають, що він – людина Москви. Санду додала, що за спиною Стояногло стоїть Додон (колишній проросійський президент Молдови).

До слова, 24 Канал проаналізував, чому майже половина населення Молдови проголосувала проти курсу до ЄС. Зокрема, це сталося через русифікацію Молдови й підкуп виборців Кремлем, а також нерозуміння деякою частиною населення важливості референдуму та самої його суті.

Також левова частка населення асоціювала підтримку референдуму з підтримкою чинної кандидатки Майї Санду, що подекуди могло викликати особистісний протест.