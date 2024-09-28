Працює російська агентура: у Кишиневі знову облили фарбою будівлі держустанов

У Молдові знову зазнали вандалізму будівлі державних установ. У ніч на 28 вересня невідомі облили будівлі громадської компанії Teleradio Moldova і Вищої судової палати.

У Генеральному інспектораті поліції повідомили, що правоохоронці вже визначили коло підозрюваних і проводять необхідні правові дії, пише NewsMaker.

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Вандалізм у Молдові: до чого тут Росія

У ніч проти 28 вересня невідомі залили вхідні двері компанії Teleradio Moldova і Вищої судової палати червоною фарбою.

Після цього інциденту у поліції зазначили, що кількість людей, яких у Росії вчили організовувати протести та дестабілізувати ситуацію, значно більша, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, що у Молдові в ніч на 27 вересня двоє чоловіків обмалювали урядові будівлі жовтими та синіми фарбами.

Поліція затримала винуватців і один із них розповів, що відповідав за пошук молодих людей, які мали отримати в Москві інструкції про дестабілізацію ситуації під час протестів.

Загалом, за його словами, з ним на навчання у Москву їздили 20 громадян Молдови, яких навчали організовувати протести в Кишиневі і "розхитувати" їх.

Наразі правоохоронці встановили особи 13 цих людей.