Крім того, політики влаштовували заочні суперечки щодо прозорості волевиявлення містян й були активними у соцмережах.

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Церковний марафон

Відвідати храми вранці перед голосуванням вирішили одразу троє кандидатів – Михайло Добкін, Ігор Терехов та Денис Ярославський.

Сьогодні для мене дуже важливий день. Сьогодні будуть відомі підсумки багатомісячного виборчого марафону. Ми продовжуємо працювати на результат і сьогодні. Йдемо вперед на крейсерській швидкості! З Богом!

– написав Добкін під фото, на якому задумливо дивиться на свічки.

Після відвідин церкви він разом із дружиною вирушив на дільницю в школі №29 на Павловому полі, де висловив сподівання, що вибори відбудуться в один тур.

Ще один кандидат у мери Харкова Ігор Терехов також сходив до церкви у вирішальний для себе день. Про це розповів речник міськради Юрій Сидоренко. Опісля нинішній виконувач обов'язків очільника міста поїхав на дільницю в технікумі на майдані Конституції, 28.

Почати з молитви день виборів вирішив і конкурент Добкіна та Терехова – Денис Ярославський.

"У житті, перед кожним рішенням, яке я ухвалюю, я звертаюся до Отця Нашого. Прошу дати сили йти дорогою, яку він для мене приготував", – зазначив претендент на крісло нового мера Харкова.

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Хтось до храму, а хтось – по тест

Кандидат Сергій Ряполов заявив, що він вирішив "не випендрюватися", а тому перед голосуванням просто дивився американський серіал про медиків. Для того, аби проголосувати, йому довелося здати тест на COVID-19. На дільницю кандидата пропустили лише після надання документу.

Голосували родинами

Кандидати Олександр Скорик та Костянтин Немічев повідомили своїм прихильникам, що на виборчі дільниці пішли цілими родинами – не лише з дружинами, але й з дітьми.

Кандидати у мери Харкова молилися у церквах і позували перед камерами / Фото "Суспільне Харків", фейсбук Михайла Добкіна, Дениса Ярославського, Олександра Скорика, телеграм Костянтина Немічева, Ігоря Терехова

Заочні "дебати"

Добкін та Терехов, серед іншого, заходилися заочно сперечатися щодо того, чи можна нинішні вибори вважати чесними.

"Вона (кампанія. – Ред.) не могла бути чесною, тому що адмінресурс працював жорстко. Я не можу сказати, що вона була бруднішою за інші, бруду вистачає на всіх кампаніях", – висловився Добкін.

Зі свого боку Терехов не погодився зі стриманою оцінкою опонента й зауважив, що кампанія нібито була "надто брудною".

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