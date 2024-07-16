Молодик облив себе бензином перед Ратушею у Львові

Про надзвичайну ситуацію у центрі Львова повідомляють місцеві телеграм-канали. Зазначається, що перед Ратушею чоловік намагається влаштувати самоспалення.

У мережі також з'явилося відео, на якому молодик обливає себе бензином. На місці, пишуть у ЗМІ, вже перебувають поліція та ДСНС.

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Що сталося

Повідомляється, що сьогодні, 16 липня, близько 12 години у Львові невідомий чоловік перед Ратушею облив себе бензином і погрожує себе підпалити. Також місцеві пабліки інформують, що нібито з хлопцем ведуть перемовини. Наразі з ним спілкуються заступники міського голови. Всі відповідні служби на місці.

Молодик обливає себе бензином: дивіться відео

Що відбувається на місці інциденту у Львові: дивіться відео

Нагадаємо, що у Польщі підлітки жорстоко побили 17-річного українця. Хлопцю довелося робити ампутацію.