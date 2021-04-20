Молодий хлопець раптово помер у потязі в Тернополі

Читать новость на русском

У потязі в Тернополі 18 квітня раптово помер 23-річний хлопець. Ще вночі пасажир розмовляв з провідницею, а вранці бригада медиків вже не змогла його врятувати.

Джерело:

24 канал

Провідниця зранку побачила, що хлопець лежав без ознак життя та викликала швидку. Про інцидент 24 каналу повідомили у поліції Тернопільщини.

Читайте також На Львівщині чоловік загинув під колесами потяга сполученням Київ – Івано-Франківськ

Чому помер хлопець

Медики не виявили ознак насильницької смерті. При розтині констатували, що це була біологічна смерть. Вона настала до приїзду бригади швидкої допомоги.

Схожі інциденти у потягах

  • У 2018 році пасажирка померла у потязі "Львів – Запоріжжя". Її знайшла провідниця. Через це потяг затримувався.
  • Також у 2018 році в потязі "Хмельницький – Лисичанськ" знайшли тіло 22-річного офіцера Максима Свінціцького. Він повертався з ротації на Донбас.
  • На залізничному переїзді біля селища Великий Любінь Львівської області 23 січня потяг зіткнувся з пасажирським автобусом. В результаті, одна людина загинула, ще одна – отримала травми.
  • Схожа аварія сталась на Донеччині. Пасажирський потяг розтрощив Audi. Водій загинув, а пасажира витягли військові.