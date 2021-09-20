Молодіжний режим: у Китаї запровадили обмеження на TikTok для дітей до 14 років
Джерело:Weixin QQ
Китайська соцмережа TikTok, відома також як Douyin, ввела жорсткі обмеження для дітей та підлітків до 14 років. Молодіжний режим дозволяє юнакам та юначкам проводити не більше 40 хвилин на день у додатку.
Як пояснили у компанії ByteDance, яка запустила TikTok, впровадження змін щодо дітей анонсували ще 1 червня. Їх вводять для захисту користувачів до 14 років та називають найсуворішими за всю історію існування платформи.
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Що змінилося в TikTok
Дітей, які зареєстровані в соцмережі під реальними іменами, автоматично перевели в молодіжний режим. Самостійного переключення з нього не передбачено.
Нові користувачі, які підтвердять свою особу при реєстрації, також користуватимуться додатком у молодіжному режимі. Окрім часового обмеження по 40 хвилин на день, молодіжний режим не дозволить зайти в застосунок з 22:00 до 18:00 наступного дня.
Якщо користувач віком до 14 років зареєстрований на платформі під вигаданим іменем, батьків просять допомогти йому з аутентифікацією. Після реєстрації за справжнім іменем дитина перейде в новий режим.
"Так, ми більш суворі з підлітками. Водночас ми будемо більше працювати над наданням якісного контенту, щоб підлітки могли отримувати знання та бачити світ на Douyin", – наголосили в компанії.
Що таке TikTok?Douyin, або TikTok – китайська соцмережа та однойменний мобільний додаток, у якому можна створювати та поширювати короткі відеофайли й організовувати прямі трансляції. Його запустили у 2016 році й відтоді він є найпопулярнішою платформою подібного спрямування у Азії та світі. Спершу це був веселий застосунок, де люди різного віку співали й танцювали під музику, але останнім часом там виникають "вірусні" тренди, які можуть спричинити серйозну шкоду для здоров'я.
Оновлений контент
Політика компанії передбачає також оптимізацію функцій молодіжного режиму. У 2021 році на платформі запустили канали, колекції та підписки на наукову, культурну та освітню тематику.
У молодіжному режимі ми підготували чудовий контент – романи, цікаві наукові експерименти, виставки в музеях і галереях, краєвиди з усієї країни, історичні пояснення тощо,
– розповіли у ByteDance.
У такий спосіб засновники TikTok сподіваються зацікавити дітей певними галузями. Передбачається, що соцмережа навчатиме їх чогось корисного під час перегляду відео.
Зміни у TikTok: останні новини
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