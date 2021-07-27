Молодший Янукович поскаржився Венедіктовій на її прокурорів

Олександр Янукович, син президента-втікача, написав відкритого листа зі скаргою на українських прокурорів. Адресував він його очільниці Офісу генпрокурора Ірині Венедіктовій.

Про це у фейсбуці повідомив його адвокат Юрій Кірасир. Скарга стосується справи щодо ПрАт "Артемівськ Вайнері".

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Справу називає "сфабрикованою"

У ній Януковичу-молодшому інкримінують ухиляння від сплати податків на суму в приблизно 40 мільйонів гривень. Натомість син президента-втікача називає справу "сфабрикованою прокуратурою". Мовляв, так прагнуть створити "хоч якийсь привід, аби Рада ЄС наклала санкції".

Олександр Янукович вважає, що прокуратура не закриває кримінальну справу проти нього нібито через "сором за беззастережну довіру Ради Європи брехні про його винуватість". Він переконаний, що за "незаконну діяльність правоохоронців або їхню навмисну бездіяльність" відповідальна особисто генпрокурорка Венедіктова.

Про що ще мовиться у листі

Янукович та його захисник запевняють, що відповідні органи нібито не встановили факт ухиляння від сплати податків. Мовляв, не було ні актів перевірок, ні штрафів. Він стверджує, що не знайомий з керівниками ПрАТ "Артемівськ Вайнері" й ніколи не спілкувався з ними. Водночас син "легітимного" звинувачує прокурорів, в тому що вони не допускають проведення судової експертизи й нібито уникають його допиту, попри "численні прохання".

Кірасир запевнив, що Венедіктова не єдина отримала такого листа зі скаргою. Мовляв, його копії він надіслав президенту Зеленському, спікеру парламенту Разумкова та уповноваженій з прав людини Денісовій.