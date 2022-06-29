МОН опублікувало карту з "Турцією" і "Словакією", ще й без українського Криму

Міністерство освіти й науки України припустилося декілька важливих помилок. У дописі про країни, у яких можна скласти спрощене ЗНО, карта світу опублікована з такими країнами, як "Турція" та "Словакія". Також Україна була без Криму.

Відповідно до правил українського правопису, назви країн – "Туреччина" та "Словаччина", а не "Турція" чи "Словакія". Народна депутатка Інна Совсун, яка і звернула на це увагу, вважає, що макет для інфографіки у відомстві взяли з російських сайтів.

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Вона припустила, що співробітник відомства, який створював інфографіку до допису, "гуглив російською".

Так буває, коли береш макет для картинки з pociйських сайтів, бо так простіше,

– сказала нардепка.



Неправильна мапа світу на сторінці МОН / Скриншот Інни Совсун



Виправлена мапа світу на сторінці МОН / Фейсбук МОН

У МОН швидко виправили інфографіку

Наразі МОН вже виправили інфографіку, розмістивши у фейсбуці її виправлену версією з українським Кримом та правильно написаними назвами Туреччини та Словаччини.

Нагадаємо, раніше робоча група МОН прийняла рішення про виключення всіх російських письменників із навчальної програми. Але, вочевидь, у відомстві знову назріває скандал, оскільки поточний міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що у рамках шкільної програми потрібно залишити Льва Толстого.

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