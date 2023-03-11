На території Лаври виявили 36 незаконних будівництв, – ЗМІ

Державна аудиторська служба зафіксувала численні порушення під час ревізії Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Зокрема, мовиться про 36 новозбудованих самочинних будівництв.

Про це журналістам вдалося з'ясувати з власних джерел. Перевірка стосувалася періоду з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2022 року.

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На території Києво-Печерської Лаври виявили 36 незаконних будівництв

Державна аудиторська служба під час ревізії Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" виявила 36 новозбудованих самочинних будівництв. Усі вони є комерційними та господарськими приміщеннями, тобто самобуди не мають прямого відношення до чернечого життя.



На території Лаври виявили самобуди / Фото LB.ua

Окрім цього, керівництво чоловічого монастиря УПЦ МП знищило пам'ятку архітектури — старовинну огорожу на вулиці Ближньопечерській. Також аудитори виявили факти незаконної передачі пам'яток культурної спадщини у користування:

Київській метрополії,

Приватній академії,

Академії УПЦ.



Будівлі мають комерційне чи господарське призначення / Фото LB.ua

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З Києво-Печерської Лаври виселяють монахів УПЦ МП

У Мінкульті розповіли, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня скерував Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (Чоловічому монастирю) УПЦ МП попередження про розірвання Договору про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Таке попередження обґрунтоване висновками Міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення Монастирем умов Договору щодо використання державного майна. Підстава – зафіксовані порушення умов користування державним майном,

– розповіли у Мінкульті.

МКІП цю позицію підтвердив відповідним листом. Відповідно до визначеної правовим полем процедури, від 11 березня почнуть працювати робочі групи, утворені Заповідником, з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд.