Монахів УПЦ МП виселяють з Києво-Печерської лаври

УПЦ отримала листа від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору про користування державним майном та будівлями на території заповідника.

Відповідний документ опублікували на сайті Києво-Печерської лаври. У ньому в.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник констатує, що з церквою розривають договір про оренду від липня 2013 року.

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Монахи УПЦ МП мають звільнити приміщення лаври

У листі згадується Указ Президента України "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Текст документа про розірвання договору / Фото Києво-Печерська лавра

23 грудня 2022 року було створено Міжвідомчу робочу групу, яка під час своєї роботи встановила порушення УПЦ умов Договору щодо використання державного майна.

"Священники" УПЦ МП мають звільнити приміщення лаври / Фото Києво-Печерська лавра

З огляду на висновки Міжвідомчої робочої групи та листа Міністерства культури та інформаційної політики України, Заповідник попереджає про розірвання Договору з 29 березня 2023 року,

– йдеться у листі.

Тобто, УПЦ має покинути Києво-Печерську лавру до 29 березня 2023 року. Після цього у Лаврі працюватиме комісія з прийняття-передання державного майна.

Що цьому передувало