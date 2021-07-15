Монастирський був близьким до Авакова, – Казанський про ймовірного нового главу МВС

Арсен Аваков подав у відставку. Новим очільником МВС може стати Денис Монастирський, якого пов'язують з Геращенком та самим Аваковим.

Про це розповів представник України у Тристоронній контактній групі, журналіст Денис Казанський. Кандидатуру Монастирського на пост міністра вже оголосили. Він у минулому був помічником нардепа Антона Геращенка, який є багаторічним радником та представником Авакова.

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"Монастирський є фактично в минулому людиною, близькою до Авакова", – пояснив Казанський.

Сам ексміністр "негатив" ніколи не ходив коментувати. Для цього у нього є відповідні люди і Геращенко, колишній помічник якого тепер може стати міністром, був одним із них.

Кандидатуру Монастирського узгоджували

За словами Казанського, оскільки Монастирський – людина, пов'язана з Аваковим, потрібно розуміти ступінь незалежності майбутнього міністра. Журналіст переконаний, що ймовірний новий очільник міністерства – точно не ворог.

Ця кандидатура узгоджувалася й з міністром МВС, перед тим як він пішов. Напевно, якась домовленість є,

– зазначив Казанський.

Немає інших кандидатур на пост міністра МВС

Те, що призначили Монастирського, означає, що у президента України Володимира Зеленського немає інших кандидатур на цей пост. Журналіст наголосив, що в українському політикумі немає такої особи, яка б за своїм впливом могла замінити Авакова.

"Монастирський – це інша фігура. Не великий бізнесмен і не такий впливовий як Аваков, який фактично олігарх", – акцентував Казанський.

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Новий ймовірний міністр не має такого тилу та впевненості у своїх діях, як його попередник. Він прийде у систему, яку збудував за 8 років Аваков. Це злагождений механізм зі "своїми" людьми.

"Якщо його (міністерство – 24 канал) передати до рук надійній людині, то все й надалі має працювати", – зауважив Казанський.

Журналіст переконаний, що у міністерстві все залишиться на своїх місцях. Монастирський, ймовірно, не буде нічого реформувати, звільняти людей чи робити кадрові перестановки.

Трансляція з Денисом Казанським на 24 каналі: дивіться відео