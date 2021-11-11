Монастирський терміново вилетів на Волинь через мігрантів у Білорусі
Джерело:МВС України
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 11 листопада терміново вилетів на Волинь. Там він перевірятиме готовність захисту українського кордону від штучно створеної міграційної кризи на межі Польщі та Білорусі.
Окрім Монастирського, у Волинську область вилетіли голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, очільник Нацполіції Ігор Клименко та заступник голови Національної гвардії Юрій Лебідь.
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Монастирський вилетів на Волинь
У Волинській області глави відомств планують відпрацювати дії щодо захисту від можливої спроби прориву українського кордону штучно організованими натовпами мігрантів, а також щодо протидії іншим гібридним загрозам.
У межах робочої поїздки посадовців на Волинь, на ділянку прикордонного підрозділу "Грабове" Луцького прикордонного загону, проведуть навчання для бойової координації між усіма підпорядкованими структурами МВС:
- Держприкордонслужбою,
- Нацполіцією,
- Нацгвардією,
- Державною службою з надзвичайних ситуацій,
- Міграційною службою.
З метою протидії потенційній кризі з мігрантами, ми залучимо всі 5 структур МВС без винятку, як єдиний кулак внутрішньої безпеки України,
– заявив Монастирський.
Там також планують провести нараду з керівниками Об'єднаних територіальних громад, які розташовані уздовж кордону. У ній візьмуть участь керівництво області та силові структури. Обговорюватимуть взаємодію у випадку загрози українському кордону.
Жителів прикордоння просять повідомляти про підозрілих людей
Перший заступник голови МВС Євген Єнін в ефірі одного із телеканалів попросив жителів прикордонних районів проявляти пильність у зв'язку з ситуацією з нелегальними мігрантами з Близького Сходу у Білорусі.
Ми бачимо, що ескалація цієї кризи може статися будь-якої миті. Ми отримуємо інформацію від усіх наших спецслужб, які стверджують, що на території Білорусі перебувають приблизно 45 тисяч мігрантів,
– розповів Єнін.
Він закликав людей інформувати правоохоронців "про можливу появу незнайомих осіб у прикордонних районах".Зверніть увагу! Монастирський раніше розповів, що Україна готується до сценаріїв, подібних на ті, які відбуваються на кордоні Польщі та Білорусі. Там з 8 листопада мігранти з Близького Сходу намагаються потрапити в країни ЄС.