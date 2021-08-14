Винні будуть покарані, – Монастирський відреагував на сутички під ОП

Під Офісом Президента сталися масштабні сутички між правоохоронцями і Національним корпусом. 8 поліцейських отримали травми, на що вже відреагував очільник МВС.

Поліція вже відкрила кримінальні провадження через травми правоохоронців. Про це у своєму фейсбуці написав глава МВС Денис Монастирський.

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Винні будуть покарані

Монастирський зауважує: поліція та Національна гвардія зробили все можливе, щоб громадяни могли реалізувати своє конституційне право на протест. Втім, учасники відмовилися проходити перевірку на відсутність небезпечних предметів.

За словами глави МВС, Нацкорпусівці відмовилися від перевірки і стали прориватися через кордони правоохоронців. В результаті сутички 8 поліцейських отримали травми та опіки.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнені до відповідальності, встановленої законом,

– написав Монастирський.

Тим часом Нацкорпус називає дії поліції провокацією і заявляє, що мітингарі також отримали поранення. Після мітингу на Банковій націоналісти пішли до будинку Зеленського. Надалі вони анонсували інші масштабні акції протесту.

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Очільник Нацполіції Ігор Клименко підкреслив, що поліція виступає за мирне проведення масових акцій.

Ми – проти провокацій і за мирне проведення будь-якої акції. Наявність працівників поліції та національної гвардії – це ті необхідні заходи, аби забезпечити порядок на території, де проводяться акції,

– наголосив Голова Національної поліції.

За словами начальника поліції Києва Івана Вигівського, поліція негайно реагуватиме на усі правопорушення під час масових акцій. Наразі поліцейські збирають інформацію щодо обставин події та визначать її правову кваліфікацію.

Сутички між Нацкорпусом і поліцією

Під Офісом Президента 14 серпня виникли сутички між правоохоронцями та представниками Національного корпусу.

Активісти прийшли туди у рамках акції "Ні – капітуляції!".

Під час заворушень розпилювали газ та пускали димові шашки.

Мітингувальники не змогли прорвати кордон правоохоронців і залишили Банкову.

Повний текст публікації Дениса Монастирського:

Конституція гарантує право громадян на мирний протест.

Поліція та Національна гвардія сьогодні зробили все можливе для того, щоб громадяни могли реалізувати своє конституційне право, передбачене 39 статтею Основного Закону.

Для забезпечення безпеки як мітингувальників, так і правоохоронців, було прийнято рішення проводити поверхневу перевірку на предмет відсутності небезпечних для життя та здоров’я предметів - зброї, вибухових пристроїв, легкозаймистих речовин тощо.

Однак мітингарі відмовилися проходити таку перевірку, і замість того, щоб виконати законні вимоги поліції, почали проривати кордони правоохоронців, в результаті чого 8 правоохоронців отримали травми та опіки.

Звертаю увагу, що кожен, хто пройшов би поверхневу перевірку, був би допущений до площі перед Офісом Президента. Про це завчасно були попереджені мітингувальники.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнені до відповідальності, встановленої Законом.

Кожен громадянин може реалізувати своє конституційне право на участь у мирних та безпечних мітингах, але без бійок та кровопролиття.

Будь-які насильницькі дії, як щодо інших учасників мирного зібрання, так і щодо правоохоронців, не залишаться безкарними!

Щиро дякую співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам та медикам за Вашу роботу з організації безпеки під час проведення сьогоднішніх масових заходів.

Ви всі – молодці!