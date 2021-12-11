Через "розборки" на блокпості: заступника Монастирського Гогілашвілі відсторонять

Денис Монастирський прокоментував інцидент, який трапився з його заступником Олександром Гогілашвілі на блокпосту в Краматорську. Міністр заявив, що Гогілашвілі відсторонять від посади на час дисциплінарного провадження.

Мовиться про "розбірки", які заступник міністра ймовірно влаштував на блокпості в Краматорську під час виїзду з Донецької області.

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Монастирський відсторонить свого заступника на час дисциплінарного провадження

Очільник міністерства внутрішніх справ заявив, що через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра Олександра Гогілашвілі ініціював перед прем'єр-міністром та урядом питання про проведення дисциплінарного провадження в ході якого мають встановити:

всі обставини;

а також зробити висновки.

На період дисциплінарного провадження пропонуватиму уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабміну,

– написав Монастирський.

Міністр внутрішніх справ також запевнив, що він особисто вивчить "всі деталі того, що сталося і ухвалю відповідні управлінські рішення".

"Розбірки" на блокпості в Краматорську – дивіться відео

Коротко про інцидент із заступником міністра на блокпості