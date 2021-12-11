Через "розборки" на блокпості: заступника Монастирського Гогілашвілі відсторонять
Джерело:фейсбук Дениса Монастирського
Денис Монастирський прокоментував інцидент, який трапився з його заступником Олександром Гогілашвілі на блокпосту в Краматорську. Міністр заявив, що Гогілашвілі відсторонять від посади на час дисциплінарного провадження.
Мовиться про "розбірки", які заступник міністра ймовірно влаштував на блокпості в Краматорську під час виїзду з Донецької області.
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Монастирський відсторонить свого заступника на час дисциплінарного провадження
Очільник міністерства внутрішніх справ заявив, що через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра Олександра Гогілашвілі ініціював перед прем'єр-міністром та урядом питання про проведення дисциплінарного провадження в ході якого мають встановити:
- всі обставини;
- а також зробити висновки.
На період дисциплінарного провадження пропонуватиму уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабміну,
– написав Монастирський.
Міністр внутрішніх справ також запевнив, що він особисто вивчить "всі деталі того, що сталося і ухвалю відповідні управлінські рішення".
"Розбірки" на блокпості в Краматорську – дивіться відео
Коротко про інцидент із заступником міністра на блокпості
- 11 грудня у мережі з'явилось відео, на якому помітно, як заступник Дениса Монастирського Олександр Гогілашвілі влаштував скандал із поліцейськими.
- Зокрема він обурився через те, що поліцейські його не впізнали та попросили документи. Він вживав нецензурну лексику та заявив до поліцейських: "Єдиний заступник міністра, з таким є***ом, як у мене, він лише один. Я 3 роки вже заступник міністра!".
- Після цього Гогілашвілі пригрозив поліцейському, мовляв, "тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…". Далі чутно вибачення поліцейського та намагання пояснити, чому він намагався перевірити документи.