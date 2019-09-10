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      Монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок не можна буде розраховуватись

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      Монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок не можна буде розраховуватись
      Монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок не можна буде розраховуватись / ukranews.com

      Монети номіналом 1, 2 та 5 копійок перестануть приймати до розрахунків банківські установи та магазини з 1 жовтня 2019 року. Відповідне рішення НБУ прийняв ще 25 червня.

      У Національному банку України повідомили, що монети все ще можна буде безкоштовно обміняти на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років.

      До речі: Банки можуть обслуговувати українців за закордонними паспортами

      Безкоштовно обміняти монети можна до 30 вересня 2020 року у всіх банках, а до 30 вересня 2022 року в установах НБУ та "Ощадбанку", "ПриватБанку" та "Райффайзенбанку Аваль".

      З 1 жовтня також розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок, але поки ними можна буде розраховуватися.

      Ті монети, які таки потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше. У Нацбанку також анонсували вихід монет номіналом 5 гривень восени 2019 року.

      З 25 жовтня НБУ також випустить в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень. Як вона виглядатиме – дивіться тут.

      Монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок не можна буде розраховуватись: дивіться відео

      Для чого вводять нові банкноти та виводять з обігу монети? У Нацбанку вважають, що все це збільшить зручність розрахунків українців, а також призведе до більшої економії бюджету. Зокрема тому, що держава зменшить видатки на карбування нових монет малих номіналів.

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      Теги: Новини України Новини політики НБУ Гроші
      Джерело: 24 канал
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