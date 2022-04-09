Монстри, які кожного дня все більше вражають жорстокістю, – Ткаченко про обстріл Краматорська

Олександр Ткаченко відреагував на ракетний удар по вокзалу Краматорська. Міністр заявив, що неможливо дібрати слів, аби висловити співчуття невинним жертвам трагедії.

Міністр культури та інформаційної політики України Ткаченко зауважив, що Росія виявилась гіршою за абсолютне зло. А її війська – це монстри.

Зауважте У мережі показали перші хвилини на вокзалі Краматорська після ракетного удару – моторошне відео

Ракета рашистів каже, що це "за дітей". У цьому вся суть російського вторгнення в Україну – влаштувати геноцид проти українців. Рашистські військові – монстри, які з кожним днем з новою силою шокують своєю бездушністю,

– наголосив Ткаченко.

Станом на вечір 8 квітня внаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська загинули 52 людей. Окрім того, понад 100 людей постраждали.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що евакуацію продовжуватимуть.

Важливо – Притула про обстріл Краматорська: дивіться відео