Моральна особистість, – Арахамія про скандальну Третьякову

9 жовтня 2021 , 17:04
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Джерело:

"Свобода слова Савіка Шустера"

Давид Арахамія відреагував на слова своєї колеги Галини Третьякової про смерть нардепа Антона Полякова. Глава фракції "Слуга народу" вважає, що політикиня направді є моральною особистістю.

Арахамія сказав, що колеги з фракції не наполягатимуть, аби Третьякова покинула посаду голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.

До теми "Одним ворогом менше": "слуга" Третьякова в Раді спровокувала скандал через смерть Полякова

Сам Арахамія теж вважає, що Третьякову не варто звільняти лише за те, що вона "щось сказала". За словами політика, голова комітету – це менеджерська посада. Тому "ламати через коліно цю ситуацію" не будуть.

Арахамія назвав Третьякову моральною особистістю

Глава фракції розповів, що після скандалу ще не спілкувався додатково з Третьяковою.

Чесно кажучи, вона моральна особистість. Я не розумію, може, там була криза велика за останні кілька днів – дуже напружено всі працювали. Може, з цим пов'язано,
– сказав Арахамія.

Заява Третьякової

  • Нардепка Третьякова прокоментувала смерть колеги з депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова у чаті партії. Вона заявила, що тепер стало "одним ворогом менше".
  • Слова політикині викликали скандал. Члени депутатської групи "За майбутнє" вимагали від "слуг" вибачення. Однак Третьякова заявила, що має право на свободу слова.
  • Верховна Рада відсторонила скандальну нардепку від 5 пленарних засідань.
Зверніть увагу! Це вже не перший скандал, у який втрапила Третьякова. У липні 2020 року вона пропонувала легалізувати в Україні секс-індустрію і "все, що можливо". Також Третьякова заявляла, що діти, які народжуються "у сім'ях, що потребують матеріальної допомоги" – " дуже низької якості".
Автор: Ольга Музика