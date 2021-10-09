Моральна особистість, – Арахамія про скандальну Третьякову

Давид Арахамія відреагував на слова своєї колеги Галини Третьякової про смерть нардепа Антона Полякова. Глава фракції "Слуга народу" вважає, що політикиня направді є моральною особистістю.

Арахамія сказав, що колеги з фракції не наполягатимуть, аби Третьякова покинула посаду голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.

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Сам Арахамія теж вважає, що Третьякову не варто звільняти лише за те, що вона "щось сказала". За словами політика, голова комітету – це менеджерська посада. Тому "ламати через коліно цю ситуацію" не будуть.

Арахамія назвав Третьякову моральною особистістю

Глава фракції розповів, що після скандалу ще не спілкувався додатково з Третьяковою.