Моральна особистість, – Арахамія про скандальну Третьякову
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Давид Арахамія відреагував на слова своєї колеги Галини Третьякової про смерть нардепа Антона Полякова. Глава фракції "Слуга народу" вважає, що політикиня направді є моральною особистістю.
Арахамія сказав, що колеги з фракції не наполягатимуть, аби Третьякова покинула посаду голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.
До теми "Одним ворогом менше": "слуга" Третьякова в Раді спровокувала скандал через смерть Полякова
Сам Арахамія теж вважає, що Третьякову не варто звільняти лише за те, що вона "щось сказала". За словами політика, голова комітету – це менеджерська посада. Тому "ламати через коліно цю ситуацію" не будуть.
Арахамія назвав Третьякову моральною особистістю
Глава фракції розповів, що після скандалу ще не спілкувався додатково з Третьяковою.
Чесно кажучи, вона моральна особистість. Я не розумію, може, там була криза велика за останні кілька днів – дуже напружено всі працювали. Може, з цим пов'язано,
– сказав Арахамія.
Заява Третьякової
- Нардепка Третьякова прокоментувала смерть колеги з депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова у чаті партії. Вона заявила, що тепер стало "одним ворогом менше".
- Слова політикині викликали скандал. Члени депутатської групи "За майбутнє" вимагали від "слуг" вибачення. Однак Третьякова заявила, що має право на свободу слова.
- Верховна Рада відсторонила скандальну нардепку від 5 пленарних засідань.