Моральна відповідальність, – ОП про план "Маршала 2.0" для України

У Польщі заявили, що для України потрібно створити другий "план Маршала". В Офісі Президента вже відреагували на таку ініціативу.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав Польщу справжнім другом України. Він наголосив, що польський прем'єр Матеуш Моравецький бездоганний у своїй ініціативі допомогти нашій державі відновитися.

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План Маршалла 2.0. Це моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети Росії б'ють по наших містах,

– сказав Подоляк.

Він наголосив, що руйнування цивільної інфраструктури – це війна Росії проти України.

Зауважимо, на засіданні Європейської Ради польські політики говоритимуть про створення для України другого "плану Маршала". За словами Моравецького, насамперед до нього мають долучитися найбагатші країни, оскільки саме вони "проспали момент, коли можна було зупинити російську агресію".

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