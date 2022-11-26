Прем’єр Польщі Моравецький порівняв Росію з нацистською Німеччиною, яка вже побачила, що програє

Попри численні поразки на фронті Росія продовжує використовувати свої сили та засоби для руйнування українських міст та сіл. Через це польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький порівняв Кремль з Третім Рейхом.

Таке порівняння глава уряду Польщі висловив на Міжнародному саміті з продовольчої безпеки у Києві, повідомляє 24 канал. Нацистська Німеччина, розуміючи свою поразку, також намагалася воювати на знищення. Так само як зараз Росія.

Зверніть увагу Нас знову хочуть знищити кулями, холодом, голодом, – Зеленський на саміті з продовольчої безпеки

Росія воює за імперію

Матеуш Моравецький підкреслив, що Росія захищає свій народ чи свою територію, а воює за відновлення імперії. Водночас у Кремлі чітко усвідомлюють, що імперії будуються тільки на кістках і трупах. Так само Москва, будуючи червону імперію, заморило голодом мільйони Українців 90 років тому.

Прем'єр Польщі підкреслив, що Росія переоцінила свій військовий потенціал і не може перемогти у війні з країною, значно меншою за територією та населенням. То ж тепер, на думку Моравецького, Росія усвідомлює, що перемога в бою є недосяжною.

Тому Росія хоче зламати Україну голодом і холодом. Ці методи тотальної війни є традиційними інструментами війни. Такі ж інструменти в 1942 – 1943 роках використовувала нацистська Німеччина.

Міжнародний саміт з продовольчої безпеки у Києві

У День пам'яті жертв Голодоморів у Києві відбувся перший Міжнародний саміт з продовольчої безпеки. Його метою є запобігання голоду у світі.

Участь у саміті взяли лідери десятків країн, серед яких були й ті, хто особисто прибув до Києва – прем'єр-міністри Литви, Польщі та Бельгії й президентка Угорщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в межах програми Grain from Ukraine прагне врятувати від голоду щонайменше 5 мільйонів людей, відправляючи судна з продовольством у ті країни Африки та Азії, які найбільше цього потребують.

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