Керував штурмом Маріуполя: Путін призначив нового командувача Сухопутних військ Мордвічова

У Росії Путін відсторонив генерала Олега Салюкова з посади головнокомандувача Сухопутними військами Росії. А на його місце призначив генерала-полковника Андрєя Мордвічова, який керував штурмом Маріуполя навесні 2022 року.

Мордвічов брав участь у захопленні Маріуполя та операції зі штурму заводу "Азовсталь", де перебували українські військові та цивільні. В Україні його оголошено в розшук, повідомляє 24 Канал, посилаючись на The Insider.

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Що відомо про Мордвічова

Мордвічов проходив службу у різних військових округах Росії, йдучи кар'єрними сходами від командира бригади до командувача армії. У період з 2021 по 2022 рік він керував 8-ю загальновійськовою армією Південного військового округу, а з 2023 року – очолював війська Центрального військового округу. Тоді російський диктатор хвалив його за "взяття" Авдіївки.



Його останнє призначення відбулося після появи відео з главою Чечні Рамзаном Кадировим, де Мордвічов вигукував: "Ахмат – реальна сила!" обіймаючи Кадирова. У відповідь Кадиров на відео сказав: "Ось так говорить наш командувач, найкращий командувач", передає The Insider.

Зверніть увагу! За даними Human Rights Watch, під його командуванням російські війська могли бути причетні до бомбардування міста і масової загибелі українців, включно з блокуванням гуманітарної допомоги та перешкоджанням евакуації.

Чому Путін відсторонив Салюкова

Ще 9 травня Салюков командував проведенням параду в Москві. Посаду командувача Сухопутних військ Росії та Московського гарнізону займав з 2014 року, та провів на ній майже 11 років.

Причиною заміни називають вік Салюкова, в травні цього року йому виповниться 70 років. За законом Росії в такому віці він повинен піти з військової служби. Втім, кар'єра Салюкова на цьому не закінчилась, його призначили заступником секретаря Ради безпеки Росії.

Зверніть увагу! На парад "побєдобєсія" приїхали понад 20 очільників іноземних держав, серед яких прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, лідер Сербії Александар Вучич, президент Китаю Сі Цзіньпін та інші.