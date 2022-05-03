"Море вогню та смерті": українські десантники показали, як розгромили ворога
Захисники України продовжують видовищно та ефективно знищувати російських загарбників. Командування українського десанту показало відео, як бійці ЗСУ вправно нищать ворогів на нашій землі.
У мережі Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України оприлюднило відео, як українські захисники знищили штаб ворожих російських військ у тимчасово зайнятих територіях.
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В одному з тимчасово окупованих військ російські загарбники облаштували точку для своїх підрозділів. Збройні Сили України виявили та ліквідували окупантів – на відео, яке опублікували десантники видно, як палають залишки техніки росіян.
Українці вправно нищать техніку окупантів: дивіться відео
Море вогню та смерті отримали російські окупанти від українських десантників. Так, один із тимчасово зайнятих противником населених пунктів – в результаті став для підрозділів противника останнім місцем збору військ,
– прокоментували у відомстві.
За знищення російських загарбників відповідала 81 окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ ЗСУ. Вони здійснили ефективну роботу з розвідки та обстрілу окупантів.
Дивіться відео, тут зайві коментарі. Хоча, відзначимо роботу наших воїнів з розвідувальної роти та реактивного артилерійського підрозділу 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України,
– відзначили в Командуванні.
Втрати росіян далі збільшуються
За весь час повномасштабної війни росіяни втратили колосальну кількість живої сили та технічного озброєння. За даними Генштабу, станом на 3 травня російські окупанти зазнали таких втрат:
- 24200 одиниць особового складу;
- 1062 танки;
- 2567 бойових броньованих машин;
- 475 артилерійських систем;
- 162 реактивних систем залпового вогню;
- 80 ворожих засобів ППО;
- 194 літаки;
- 155 гелікоптерів;
- 1843 одиниці автомобільної техніки включно з автоцистернами;
- 10 кораблів та катерів;
- 38 одиниць спеціальної техніки;
- 84 крилаті ракети;
- та 291 безпілотник.
Найбільше втрат окупанти вже кілька днів поспіль зазнають на Ізюмському напрямку.
Ситуація на фронті на усіх напрямках:
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Захисники не бачили ознак формування наступальних угруповань.
- На Слобожанському напрямку росіяни продовжують обстрілювати місто Харків та прилеглі населені пункти.
- На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Водночас продовжував обстріли підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення.
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