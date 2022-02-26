"Морг повний": у Крим звозять поранених і вбитих російських військових

У ЗМІ зявилася інформація, що до окупованого росіянами Криму вже масово звозять поранених і вбитих на материковій Україні військових. Про це розповідає місцевий медперсонал.

Зокрема, у Красноперекопську на півночі Криму мобільний військовий госпіталь на території лікарні – переповнений. І все там – поранені російські військові.

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Військові шпиталі та морги у Криму заповняють поранені й убиті російські військові

Ось як цитують журналісти джерело у медперсоналі шпиталю:

Красноперекопський шпиталь, який розгорнули у місті, забитий. Хірургів не відпускають додому. Морг повний.

Також мертвими окупантами заповнений морг і в Армянську.

Щоб цю інформацію поменше передавали на зовні, та щоб не було доказів, співробітників лікарні пускають на роботу за спецперепустками та після огляду автомобілів.

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