У моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих окупантів, яких ніхто не хоче забирати, – Лисенко

Російські загарбники не поспішають забирати своїх "двохсотих". Так, лише у морзі міста Дніпро налічується понад півтори тисячі мертвих окупантів.

Про це в інтерв'ю розповів заступник мера Дніпра Михайло Лисенко. Він також звернувся до матерів загиблих військових, щоб вони забрали тіла своїх синів.

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Тіла окупантів ніхто не хоче забирати

Зараз у моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Вони лежать у рефрижераторах,

– наголосив він.

Михайло Лисенко має надію, що матері російських військових приїдуть і заберуть їх. Адже саме вони ростили своїх синів. На момент запису інтерв'ю у Дніпрі забиті трупами російських загарбників чотири рефрижератори.

Хай там як, але це чиїсь діти. Їх вирощували матері, вони їх любили, вони ходили з ними разом на перше вересня до школи,

– додав він.

Заступник міського голови підкреслив, що в місті готові допомогти. Лиш би рідні вивезли з України тіла загиблих.

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