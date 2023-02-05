За відчуттями – 78 градусів морозу: у США біля гори Вашингтон найхолодніше за майже 90 років

Люта зима сунула на США. Поблизу гори Вашингтон зафіксували найсильніший мороз за майже 90 років. Крім того, там віє надзвичайно лютий вітер.

Відомо, що востаннє настільки сильний мороз у районі гори Вашингтон фіксували ще у 1934 році. Цьогоріч стовпчики термометрів зашкалюють. А посилює відчуття апокаліпсиса шалений вітер.

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Понад 40 градусів морозу

У 2023 температура повітря поблизу гори Вашингтон сягає -43 градуси за Цельсієм, зауважив метеоролог Національної служби погоди у місті Ґрей, що у штаті Мен, Стівен Барон. Вражають також пориви вітру, які досягають рекордної швидкості у 200 кілометрів на годину. Цікаво, що за відчуттями така погода прирівнюється до -78 градусів за Цельсієм.

Біля гори Вашингтон шквальний вітер: дивіться відео

Зауважимо, що гора Вашингтон – найвища у північно-східному регіоні держави. Вона сягає 1917 метрів у висоту. Знаменита ця гора тим, що на ній небезпечно мінлива погода. Крім того, за нею тримається рекорд максимальної швидкості вітру, яку вдалося зафіксувати на поверхні нашої планети. Мовиться про 103,3 метра на секунду або 372 кілометри на годину. Такими були шквали 12 квітня 1934 року.

США накрили люті морози

За наявними даними, найхолодніше зараз у регіоні Нова Англія, розповідає The Wall Street Journal. До нього входять Коннектикут, Мен, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд, а також Вермонт. Також сильні морози докучають мешканцям Нью-Йорка. Наприклад, у тому ж штаті Мен на стовпчиках термометрів мешканці могли побачити приголомшливий 51 градус морозу.

Аномальні морози у країні стали причиною того, що тріскають дерева. Також з'являлася інформація про "морозні землетруси". Мовиться про явище, причиною якого стає різке падіння температури. У цьому випадку волога, яка утримується у землі, миттєво замерзає та починає розширюватися. Під час цього вона тріскає, що спричиняє гучні звуки.

Згідно з прогнозами синоптиків, у неділю 5 лютого повітря почне бодай якось прогріватися. А за цим посиланням ви можете ознайомитися з поясненням, чому в Україні настільки аномально тепла зима.