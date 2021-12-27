У мороз стрибнув у ріку: на Закарпатті нігерієць намагався потрапити у Словаччину

Громадянин Нігерії 26 грудня намагався незаконно потрапити з України у Словаччину. Для цього він стрибнув у річку Уж, однак у холодну пору переплисти її не зміг.

Нігерійця рятували прикордонники

Інцидент трапився зранку у неділю. Неподалік кордону наряд відділення "Паладь Комарівці" помітив рух невідомої особи.

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Порушник вже встиг подолати загороджувальний паркан та рухався у напрямку річки Уж, якою проходить кордон зі Словаччиною.

Побачивши прикордонників чоловік стрибнув у річку попри холодну погоду. Але він одразу зрозумів, що погарячкував, адже глибина річки та швидкість течії виявилися не такими, як він собі уявляв. Дістатися протилежного берега в таку пору року йому абсолютно не під силу,

– розповіли прикордонники.

Іноземець спробував повернутися на берег, але не зміг. Допомагати йому довелося прикордонникам.

Порушник працював двірником у Харкові

Правоохоронці швидко доставили порушника до підрозділу. Там йому дали сухий одяг та взуття.

Чоловік жодних документів з собою не мав. Він розповів, що є громадянином Нігерії, а деякий час працював у Харкові двірником. Однак вирішив у пошуках кращого життя дістатися країн Євросоюзу.

У двох наплічниках нігерійця знайшли:

900 євро,

ноутбук,

планшет,

мобільні телефони та інші речі.

Наразі прикордонники перевіряють правдивість слів затриманого. Крім того, на нігерійця склали адмінпротокол за незаконне перетинання держкордону. Рішення у справі схвалюватиме суд.