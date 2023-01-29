-25 і -30 не буде: чому в Україні дедалі менше сильних морозів

Через російську агресію ця зима стала дуже складною для України. На щастя, погода у грудні та січні була досить-таки теплою, а великі "мінуси" не дошкуляли.

Тенденція останніх років показує, що сильних морозів стає все менше. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Інтенсивність морозів стає дедалі меншою

Синоптикиня зазначила, що виключати морозні періоди не варто, адже попереду ще трохи менше половини зими. Звичайно ж, морози можуть бути різної інтенсивності. Однак, науковці поки не прогнозують -25... -30 градусів.

Все ж таки тенденція йде до того, що взимку спостерігається коливання температури від морозних періодів до теплих. А інтенсивність морозів, як і тривалість холодних періодів, стає меншою,

– зазначила Птуха.

Цього року у січні на понад сотні метеостанцій науковці зафіксували найвищі температурні показники за всю історію інструментальних спостережень. Оновився також національний рекорд України для січня. Зокрема, у Джанкої повітря на Водохреще прогрілося до +21,1 градуса.