Жодних плюсів: як довго протримаються морози в Україні

В Україні у найближчі три дні буде досить морозно, а в середу та четвер можливий невеликий сніг. Про потепління наразі не йдеться.

В Укргідрометцентрі повідомляють, що арктична повітряна маса, яка принесла в Україну морози, залишиться з нами і надалі. Сніжитиме 11 та 12 грудня. 24 Канал розповідає, як довго протримаються у нас морозна та сніжна погода, та чи очікувати хоча б незначне потепління цього тижня.

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Морозна погода: прогноз на найближчі дні

10 січня в Північних та Східних областях обіцяють невеликій сніг, на решті території – без опадів. Температура вночі 7 – 14 градусів морозу, вдень 0 – 6 градусів морозу. Вітер північно-західний, західний 7 – 12 метрів за секунду.



Прогноз погоди на 10 січня / Скриншот сайту Укргідрометцентр

11 січня температура вночі 2 – 7 градусів морозу, у Східних областях в Карпатах та на Прикарпатті 6 – 11 градусів морозу, вдень в Україні від 4 градуси морозу до 1 градуса тепла.



Прогноз погоди на 11 січня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

12 січня температура вночі та вдень 8 – 13 градусів морозу, а у Південній частині та на Закарпатті вночі та вдень 3 – 8 градусів морозу.



Прогноз погоди на 12 січня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Синоптики попередили, що найближчими днями на дорогах буде ожеледиця. Водіїв закликали бути обачними.

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Коли очікувати потепління

Зауважимо, що незначне потепління таки можливе 11 січня – у цей день морози трохи послабшають, очікують плюсової температури повітря, на рівні 1 – 2 градуси тепла.

Втім, наступного дня – 12 січня мороз про себе знову нагадає. Так, 12 – 13, у п'ятницю та суботу відбудеться знову зниження температури. Щоправда, не таке інтенсивне, як на початку тижня.

Аналізуючи прогноз погоди зрозуміло, що загалом морозна погода переважатиме по всій території України усі наступні 10 днів, потепління чекати марно. Воно про себе нагадає уже з середини наступного тижня.