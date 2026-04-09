24 Канал Новини України Коли й де чекати нічних заморозків, і чи підвищиться температура в Україні
9 квітня, 08:00
Маргарита Волошина
Основні тези
  • Синоптики прогнозують незначні опади у вигляді дощу і мокрого снігу з 9 по 11 квітня.

  • Водночас температура вночі може опускатися до заморозків – до 3 градусів морозу.

     

Найближчим часом подекуди в Україні ще варто очікувати незначні опади. Температурні показники значних змін не зазнають, протягом нічних годин ще утримаються заморозки до 3 градусів морозу.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода найближчими днями?

В Україні з 9 по 11 квітня синоптики прогнозують незначні опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Вітер здебільшого рухатиметься північно-західним напрямком зі швидкістю від 5 до 12 метрів за секунду. 

Температура повітря протягом доби 9 квітня коливатиметься від 1 до 8 градусів тепла, у нічні години на поверхні ґрунту. 

Згідно з прогнозом фахівців, у нічні години на поверхні ґрунту, і в повітрі у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та більшості областей Лівобережжя будуть заморозки від 0 до 3 градусів морозу.

У нічний час 10 та 11 квітня в Україні ще утримаються заморозки від 0 до 3 градусів тепла. Утім, у денний час температурні значення частково підвищаться – у ці дні синоптики прогнозують від 3 до 10 градусів.

Що прогнозували синоптики раніше?

  • Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що в Україні очікується суттєве погіршення умов, зокрема, застерігали про заморозки, мокрий сніг і сильний вітер. Подекуди оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

  • Ба більше, фахівці попереджали, що пориви вітру можуть призвести до ускладнення роботи енергетиків, комунальників та руху транспорту. Заморозки становлять небезпеку для раноцвітних плодових дерев.

  • Синоптик Іван Семиліт також повідомляв, що перед Великоднем до території України прийде прохолода. Він зазначав, що у нічні години можливі зниження до заморозків. Удень також очікуються прохолодніші умови.