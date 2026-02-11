Укр Рус
11 лютого, 08:00
Коли можуть повернутися морози: метеорологиня відповіла, чи чекати весняної погоди

Маргарита Волошина
Основні тези
  • З 12 по 15 лютого в Україні очікується потепління з температурою близько 0 градусів.
  • З 16 по 19 лютого очікується нове похолодання з нічними температурами до -12 градусів.

Наразі зарано говорити про наближення весняної погоди, проте незабаром буде тимчасове потепління. Попри це, існує ймовірність повторного похолодання.

Про це повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня у коментарі для УНІАН.

Коли може прийти повторне похолодання?

Наталія Голеня розповіла, що температурний фон в Україні в період з 12 по 15 лютого становитиме близько 0 градусів. У нічні години можливі незначні мінусові показники, вдень буде тепліше – прогнозують від 1 до 3 градусів тепла. 

Але, за її словами, говорити про весняну погоду ще зарано, оскільки незабаром в Україні може розпочатися нове похолодання. Метеорологиня пояснила, що зниження температурних показників очікується наступного тижня. 

Тому буде підвищення, до відлиги. І зниження 16 – 19 лютого. Можуть бути знову морози: від невеликих до помірних, 
– розповіла вона.

У цей період температура повітря протягом ночі може коливатися від 3 до 8 градусів морозу, у разі прояснень може бути від 10 до 12 градусів морозу. У денний час холод утримається – очікується від 0 до 5 градусів морозу.

Які погодні зміни можливі невдовзі?

  • Прогнозували, що у другій половині тижня температура повітря в Україні відчутно зросте, місцями прогнозують до 11 градусів тепла. Зазначимо, що подібне потепління охопить не лише південні області.

  • До слова, синоптик Віталій Постригань уже застерігав, що наприкінці тижня температурні показники значно виростуть, прийде тимчасове потепління, але нестійка погода в лютому може принести нові морози.