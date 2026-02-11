Коли можуть повернутися морози: метеорологиня відповіла, чи чекати весняної погоди
- З 12 по 15 лютого в Україні очікується потепління з температурою близько 0 градусів.
- З 16 по 19 лютого очікується нове похолодання з нічними температурами до -12 градусів.
Наразі зарано говорити про наближення весняної погоди, проте незабаром буде тимчасове потепління. Попри це, існує ймовірність повторного похолодання.
Про це повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня у коментарі для УНІАН.
Коли може прийти повторне похолодання?
Наталія Голеня розповіла, що температурний фон в Україні в період з 12 по 15 лютого становитиме близько 0 градусів. У нічні години можливі незначні мінусові показники, вдень буде тепліше – прогнозують від 1 до 3 градусів тепла.
Але, за її словами, говорити про весняну погоду ще зарано, оскільки незабаром в Україні може розпочатися нове похолодання. Метеорологиня пояснила, що зниження температурних показників очікується наступного тижня.
Тому буде підвищення, до відлиги. І зниження 16 – 19 лютого. Можуть бути знову морози: від невеликих до помірних,
– розповіла вона.
У цей період температура повітря протягом ночі може коливатися від 3 до 8 градусів морозу, у разі прояснень може бути від 10 до 12 градусів морозу. У денний час холод утримається – очікується від 0 до 5 градусів морозу.
Які погодні зміни можливі невдовзі?
Прогнозували, що у другій половині тижня температура повітря в Україні відчутно зросте, місцями прогнозують до 11 градусів тепла. Зазначимо, що подібне потепління охопить не лише південні області.
До слова, синоптик Віталій Постригань уже застерігав, що наприкінці тижня температурні показники значно виростуть, прийде тимчасове потепління, але нестійка погода в лютому може принести нові морози.