Аномальний холод ще повернеться: синоптик сказав, коли знову будуть сильні морози

Найближчим часом сильні морози в Україні мають послабиться. Нині погода досить мінлива через різні антициклони.

Вологе та тепле повітря повинне тимчасово знизити температуру повітря. Про це повідомляє синоптик Віталій Постригань.

Дивіться також Коли та в яких регіонах незабаром чекати на потепління

Чи прогнозуються ще сильні морози в Україні?

Як розповів синоптик, протягом наступних днів нічні температури повітря ще можуть сягати від 11 до 16 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів матимуть вищі показники – від 6 до 11 градусів морозу.

Від 22 січня арктичний холод поступово піде з України. Морози триматимуться на рівні -2…-7 градусів тепла, місцями може йти сніг. Уже до кінця тижня повітря прогріється до 5 – 10 градусів морозу вночі та в межах -1…-6 градусів вдень.

Крім того, через надходження теплішого повітря й опади на дорогах може бути ожеледиця й утворюватися туман, подекуди буде й ожеледь.

Однак Віталій Постригань зауважив, що зима ще триває, а тому кінець січня може супроводжуватися ще однією хвилею аномального холоду.

Яка погода прогнозується найближчим часом?