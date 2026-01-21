Укр Рус
21 січня, 13:02
2

Аномальний холод ще повернеться: синоптик сказав, коли знову будуть сильні морози

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Сильні морози в Україні мають послабитися, але вночі температура може сягати від 11 до 16 градусів морозу.
  • Від 22 січня очікується потепління, але наприкінці місяця можливе повернення холоду.

Найближчим часом сильні морози в Україні мають послабиться. Нині погода досить мінлива через різні антициклони.

Вологе та тепле повітря повинне тимчасово знизити температуру повітря. Про це повідомляє синоптик Віталій Постригань.

Чи прогнозуються ще сильні морози в Україні?

Як розповів синоптик, протягом наступних днів нічні температури повітря ще можуть сягати від 11 до 16 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів матимуть вищі показники – від 6 до 11 градусів морозу. 

Від 22 січня арктичний холод поступово піде з України. Морози триматимуться на рівні -2…-7 градусів тепла, місцями може йти сніг. Уже до кінця тижня повітря прогріється до 5 – 10 градусів морозу вночі та в межах -1…-6 градусів вдень.

Крім того, через надходження теплішого повітря й опади на дорогах може бути ожеледиця й утворюватися туман, подекуди буде й ожеледь.

Однак Віталій Постригань зауважив, що зима ще триває, а тому кінець січня може супроводжуватися ще однією хвилею аномального холоду.

Яка погода прогнозується найближчим часом?

  • На території України скоро буде часткове послаблення морозів на кілька градусів. Але різкого потепління синоптики не прогнозують. Уже 22 січня можливе збільшення показників температури на 2 – 4 градуси, а на Півдні та Закарпатті повітря може прогрітися навіть до плюсових значень.

  • Найближчими днями в Україні сильних опадів не передбачається. Сніг з дощем прогнозують у південних областях, Прикарпатті та Закарпатті.

  • Синоптики бачать тенденцію до зменшення морозів у лютому. Однак точні температурні показники місяця в Укргідрометцентрі ще не називають.