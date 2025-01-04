Морози посиляться: чи буде -20 градусів найближчими днями

Синоптик прогнозував, що на вихідний по всій території Україні знизиться температура повітря. Окрім того, подекуди йтиме сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Морози в Україні

Метеоролог писав, що найближчими днями по всій Україні очікується зниження температури повітря на 5 – 9 градусів. Кібальчич пояснив, що похолодання пов'язане з надходженням прохолодної повітряної маси з північного заходу Європи та розвитком молодого антициклону над Румунією.

У суботу на Заході вночі -2 – -7 градусів, вдень, 0 – -5. Однак, у Карпатах -5 – -10 і -3 – -8 градусів відповідно.

На Півночі вночі 0 – -5 градусів, вдень -3 – +2. У центральних областях вночі в межах -4 – +1, вдень -2 – +3 градуси.

На Півдні вночі -3 – +2, вдень +1 – +6, але у Криму протягом доби +2 – +7. На Сході впродовж доби температура коливатиметься в межах -2 – +3 градуси.

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У неділю, 5 січня, похолодає ще більше. Так, у західних областях вночі -4 – -9 градусів, вдень 0 – -5. На Півночі -3 – -8 і -1 – -6 градусів відповідно.

Тим часом у центральних областях вночі -3 – -8, вдень 0 – -5. На Півдні вночі -2 – -7 градусів, вдень -1 – +4. На Сході -2 – -7 градусів і -1 – -6 відповідно.

Найпрохолодніше буде в Карпатах. Втім, -20 градусів чекати ще не варто. Так, вночі -8 – -13, вдень -4 – -9 градусів.

До речі, Ігор Кібальчич також спрогнозував, у яких областях йтиме сніг на цих вихідних. Чи чекати сильних опадів, – дізнайтеся за посиланням.