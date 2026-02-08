Нова хвиля лютих морозів починається: де температура опуститься до -18 градусів

Вже вночі в Україні знову буде сильний мороз. Подекуди прогнозують -16...-18 градусів. Похолодання передбачають на наступні два дні.

Про це пише Укргідрометцентр. Опади найближчим часом також накриють частину України.

Яка погода прогнозується 9 і 10 лютого?

Морози та ожеледиця ще будуть в Україні протягом наступних днів. Уночі стовпчики термометра знову будуть мати низькі показники через суттєве зниження температури.

9 лютого в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Слабкий сніг може пройти в Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській і Львівській областях. На Івано-Франківщині буде слабкий дощ зі снігом, а на Закарпатті – лише дощ.

Вночі середня температура повітря сягатиме 14 – 16 градусів морозу, а вдень – від 10 до 8 градусів з позначкою "мінус".



Погода в Україні 9 лютого / Карта Укргідрометцентру

Зазначимо! У понеділок, 9 лютого, в Україні оголошений перший (жовтий) рівень небезпечності через ожеледицю на дорогах.

10 лютого погода буде холоднішою. Вночі температура впаде до -20 градусів. Удень синоптики прогнозують від 10 до 8 градусів морозу. На Півночі очікується ожеледиця, а на Дніпропетровщині – слабкий туман. Більшість західних регіонів цього дня накриють сніг та дощ.



10 лютого в більшості областей прогнозують сильні морози / Карта Укргідрометцентру

Від 11 лютого синоптики очікують підвищення температури та відсутність опадів уночі. На погоду впливатиме тепліший атлантичний фронт, який може принести потепління.

Яка погода прогнозується найближчим часом?