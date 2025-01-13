Де вже незабаром будуть морози до -20 градусів

В Україні посиляться морози. Уже незабаром очікуються зниження температури повітря до -20 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Морози в Україні

Метеоролог писав, що на початку цього тижня Україна перебуватиме в умовах антициклону. Через це температура знизиться.

Особливо у західній частині країни, де морози в нічний час можуть місцями зміцніти до -15 – -20 градусів,

– прогнозував Ігор Кібальчич.

Водночас зауважив, вже у другій половині очікується активізація західного перенесення повітряних мас із північної частини Атлантичного океану. Внаслідок цього середня температура повітря знову підвищиться по всій Україні до відлиги.

Також будуть невеликі, подекуди помірні опади у вигляді снігу з переходом у дощ і мряку. Окрім того, можливі тумани й ожеледиця.

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Погода на тиждень

У понеділок, 13 січня, вночі помірний сніг і мокрий сніг у Криму, Приазов'ї та на півдні Донбасу. Також у західних і північно-західних областях. На решті території без опадів. Подекуди на дорогах ожеледиця, сніговий накат.



Вітер вночі змінних напрямків, вдень переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі 0 – -5 градусів, у Карпатах -5 – -10, вдень -2 – +3.

Вітер вночі змінних напрямків, вдень переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі 0 – -5 градусів, у Карпатах -5 – -10, вдень -2 – +3. У вівторок під впливом гребеня антициклону з заходу на більшій частині території України опади не очікуються. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом вдень на південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становитиме -3 – -8 градусів, у Карпатах та на Прикарпатті -12 – -17, у гірських котловинах близько -20 градусів, вдень -3 – +2 градуси,

– зазначив метеоролог.