Знову приморозило: у Карпатах температура впала до -3 градусів

В Україні вночі почали фіксувати перші від'ємні температури. У суботу, 12 жовтня, температура на горі Піп Іван опустилася до -3 градусів.

Про це повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у фейсбуці. Також там прикріпили фото з гори.

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Морози на горі Піп Іван у Карпатах

Станом на 8:20 12 жовтня 2024 року на горі Піп Іван – туман, вітер північний, 15 метрів на секунду, температура повітря -3 градуси,

– йдеться у дописі.

До слова, синоптикиня Віра Балабух озвучила прогноз на зиму в Україні. За її словами, в Атлантиці утворюється досить потужний антициклон, який із субтропіків може виносити до України тепле повітря. Тому взимку температура переважно буде вище за норму. Арктичні вторгнення прогнозуються, однак переважно буде тепло – як і минулої зими.

Зазначається, що більшість днів можуть бути з температурою в межах від -5 до +5 градусів.